Агентство «URA.RU» присоединилось к международной акции «Час Земли», которая проводится по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). На час мы погасили вывески, расположенные на улицах Карла Либкнехта, 5 и Сакко и Ванцетти, 61 в Екатеринбурге.
«URA.RU» работает 24 часа в сутки семь дней в неделю и мы не можем оставить наших читателей без новостей, но понимаем важность проблемы изменения климата на планете, поэтому второй год поддерживаем инициативу WWF. Акция проходит каждый год в последнюю субботу марта. Время, в которое происходит отключение, одно и тоже — с 20:30 до 21:30. Флешмоб призван привлечь внимание людей к экологическим проблемам.
Ранее сообщалось, что седьмой год подряд в экологическом флешмобе принимает участие Кремль в Москве. Помимо этого в столице отключат подсветку более двух тысяч зданий. Среди городов России в акции приняли участие 700 населенных пунктов.