Кремль «уйдет» в сумрак в «Час земли»

Подсветку Кремля в Москве погасят на один час 30 марта в рамках акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли». Всего в столице будет отключена подсветка более двух тысяч зданий.
«На один час вечером отключат подсветку на знаковых объектах столицы, а также в парках, в том числе в Сокольниках, Зарядье и парке Горького», — передает «Национальная служба новостей» слова председателя Московской гордумы Алексея Шапошникова.
Всего в «Час Земли» свет отключат в 700 населенных пунктах России, сообщил директор по коммуникациям Всемирного фонда дикой природы (WWF) Юрий Сочнев. Акция проводится в последнюю субботу марта с 20:30 до 21:30. Кремль участвует в мировом флешмобе с 2013 года. Цель мероприятия — привлечь людей к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам, передает ТАСС.