Свердловский город вторые сутки остается без воды

Авария на насосной станции, из-за которой целый город остался без воды, до сих пор не ликвидирована Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловский город Камышлов вторые сутки остается без воды из-за аварии на насосной станции. ЧП до сих пор не ликвидировано, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Дежурной бригаде МУП „Водоканал Камышлов“ устранить аварию не удалось, принято решение перекрыть центральный водопровод с целью устранения поступления воды в канализационную систему и дальнейшего подтопления станции», — пояснили в пресс-службе. Сотрудники Камышловской межрайонной прокуратуры проведут проверку коммунальной аварии и будут инспектировать все пункты выдачи питьевой воды.

Насосы не могут починить из-за наводнения, уточнили в пресс-службе МЧС. «Аварию устраняют до сих пор, ремонтируют насосы. Был организован подвоз питьевой воды для социально-значимых объектов и жителей многоквартирных домов», — пояснили «URA.RU» представители областного ведомства.

В МУП «Водоканал Камышлов» пояснили, что главные инженеры, знакомые с ситуацией, сейчас находятся на совещании в городской администрации. Дозвониться до администрации Камышлова корреспонденту не удалось.

Вечером 30 марта сотни домов, школы, детские сады и больницы Камышлова остались без воды из-за проблем на насосной станции. В связи с ремонтными работами без водоснабжения остались 298 многоквартирных и 146 частных домов, 12 детских садов, шесть школ, а также четыре объекта с круглосуточным пребыванием людей.