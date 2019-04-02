На нацпроекты в Свердловской области потратят десятки миллиардов рублей

На реализацию национальных проектов в Свердловской области в 2019 году предусмотрено около 30 миллиардов рублей из средств федерального и областного бюджетов. Об этом на совещании с главами муниципалитетов заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.
«Выделенные средства пойдут на благоустройство городов и сельских территорий региона, выведение на новый качественный уровень строительства жилья, решение вопросов экологии и культуры», — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Как будут реализовываться нацпроекты в регионе, главы муниципалитетов обсудят на совещании, которое сейчас проходит на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Всего в области разработано 55 региональных проектов в соответствии с задачами, которые поставил президент РФ Владимир Путин.
Отдельно Куйвашев указал на то, что острой темой для жителей области стали вопросы сбора и утилизации мусора. По словам губернатора, нужно «максимально открыто и честно общаться с людьми», подробно рассказывать о том, куда идут сборы за утилизацию отходов и как будет перерабатываться мусор. С точки зрения развития культуры одной из важных задач станет перезагрузка работы культурно-досуговых организаций и клубов.