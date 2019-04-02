Министр культуры РФ Владимир Мединский и народный артист России Николай Цискаридзе приехали в екатеринбургский Театр музыкальной комедии на торжественную церемонию передачи Свердловской области символа Года театра, передает корреспондент «URA.RU». Она проходит в рамках Всероссийского театрального марафона.
«Театральный марафон переместился из Сибири на Урал», — сказал Мединский, которого в екатеринбургском театре встретили торжественно — с оркестром и караваем. Министр культуры отметил, что в России театрам оказывается большая господдержка. По его словам, такому вниманию завидуют даже зарубежные театры, например, во Франции.
Отдельно Мединский прокомментировал планы по капремонту екатеринбургского цирка. «Это очень интересный, уникальный проект, но он сильно устарел», — сказал министр. Он заверил, что после ремонта цирк станет местом, где можно будет провести «любое мероприятие».
Цискаридзе же назвал Екатеринбург одним из самых театральных городов страны и отметил, что не раз сам выступал в столице Урала. Он рассказал, что ему представили проект нового хореографического училища, которое построят в городе. «Наверное, в Год театра это один из самых больших подарков», — сказал Цискаридзе.
В театре музкомедии Мединский и Цискаридзе также посмотрят спектакль «Екатерина Великая». Вместе с ними на мероприятие приехал и заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.