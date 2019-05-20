Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова села за руль без водительских прав. Несовершеннолетняя спортсменка еще не успела получить удостоверение.
На фигуристку за рулем пользователи соцсетей пожаловались правоохранителям. «На видео Загитова управляет автомобилем», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД в Удмуртии. По данному факту проводится проверка.
Кадры, на которых Загитова водит машину по сельской местности, появились в начале мая, то есть до того момента, как спортсменке исполнилось 17 лет, уточняют «Дни.ру». Согласно законодательству, сдать экзамен на получение водительского удостоверения в России можно с 17 лет. Однако права выдают ровно по достижению 18 лет.
Поведение олимпийской чемпионки возмутило блогера Лену Миро. «Почему каждый, кто едва поднялся над серой массой, уже считает, что ему все дозволено?» — написала Миро в своем telegram-канале.