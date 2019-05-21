Норковая шуба стала одним из камней преткновения при разделе имущества заместителя прокурора Тавды Свердловской области Евгения Подыниногина с бывшей женой. Супруги развелись в октябре 2018 года после восемнадцати лет брака, но шубу, как и другое имущество, делят через суд до сих пор.
«Женская шуба является предметом одежды, необходимым мне для личного пользования. Я не знаю, почему бывший муж не отдает ее, он отказывается мотивировать. Поэтому я написала на него заявление в полицию, — сообщила „URA.RА“ Лидия Подыниногина. — По закону, вещи индивидуального пользования (одежда и обувь), приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того, кто ими пользуется, и разделу не подлежат».
Однако Евгений Подыниногин считает иначе. «Это дорогая норковая шуба. А значит, является не просто одеждой, а предметом роскоши. Поэтому возвращать просто так ее не буду. Как решит суд», — сказал прокурор.
По словам женщины, пять лет назад супруги купили шубу из норки блэк лама за 165 тысяч рублей.