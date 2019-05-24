Собчак начала строить дом как у миллиардера Тинькова. ФОТО

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 21:56
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Пресс-конференция Ксении Собчак в Ельцин Центре. Екатеринбург, собчак ксения
Ксения Собчак рассказала, что в новом доме уже заложен фундаментФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак порадовалась начавшемуся строительству своего нового дома. Новостями она поделилась на своей странице в Instagram.

«Обратного пути нет!» — написала экс-кандидат в президенты. Собчак отметила, что проект дома утверждён, а рабочие заложили фундамент.

Деревянный дом Собчак заказала компании, которая строит и проектирует жилье премиум-класса. На странице представителей компании в соцсети отмечается, что цены на деревянные дома начинаются от одной тысячи евро за квадратный метр.

Эта же компания строила дом под названием «Ля Дача Астрахань» для банкира Олега Тинькова. Среди ее клиентов также числятся режиссер Федор Бондарчук, футболист Александр Кержаков, фигуристы Алексей Тихонов и Мария Петрова, артистка Надежда Бабкина и другие.

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