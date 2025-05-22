В Киеве прозвучали взрывы после атак ВСУ на Россию

В Киеве были зафиксированы взрывы. Кроме того, в столице Украины и ряде областей страны была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщают украинские telegram-каналы.
«В Киеве прозвучали взрывы», — пишет telegram-канал «Политика Страны». Кроме того, «Инсайдер UA» сообщил о воздушной тревоге в украинской столице и регионах.
При этом ВСУ в ночь на 22 мая массово атаковали территорию России дронами. Системы противовоздушной обороны задействованы для отражения ударов. Беспилотники атаковали восемь субъектов страны, в связи с чем в аэропортах Москвы были введены временные ограничения на работу. Подробнее — в материале URA.RU.
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