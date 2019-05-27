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На тюменском заводе подтвердили, что проверяют потенциальных работников на детекторе лжи

Иван Чупров
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 08:50
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Детектор лжи. Полиграф. Клипарт. Курган, допрос, детектор лжи, полиграф, полиграмма
Проверка на полиграфе позволяет снизить риски при найме сотрудниковФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кандидаты на трудоустройство на завод «Фармсинтез-Тюмень» проходят тест на детекторе лжи. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе предприятия. Ранее агентство сообщало об этой практике со ссылкой на источник.

«В нашей компании, действительно, действует положение о порядке проведения специального психофизиологического исследования с применением полиграфа, и мы вправе предложить соискателю пройти тест на детекторе лжи с целью выявления факторов риска, которые могут способствовать нанесению ущерба компании. Отказ кандидата от прохождения теста не может быть причиной отказа ему в трудоустройстве», — говорится в ответе компании за запрос «URA.RU».

Завод «Фармасинтез-Тюмень» был открыт в 2015 году: инвесторы выкупили местное обанкротившееся предприятие, модернизировали его и сохранили рабочие места. Предприятие выпускает противодиабетические, противотуберкулезные, гемостатические и противовирусные препараты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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