На тюменском заводе подтвердили, что проверяют потенциальных работников на детекторе лжи

Кандидаты на трудоустройство на завод «Фармсинтез-Тюмень» проходят тест на детекторе лжи. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе предприятия. Ранее агентство сообщало об этой практике со ссылкой на источник.
«В нашей компании, действительно, действует положение о порядке проведения специального психофизиологического исследования с применением полиграфа, и мы вправе предложить соискателю пройти тест на детекторе лжи с целью выявления факторов риска, которые могут способствовать нанесению ущерба компании. Отказ кандидата от прохождения теста не может быть причиной отказа ему в трудоустройстве», — говорится в ответе компании за запрос «URA.RU».
Завод «Фармасинтез-Тюмень» был открыт в 2015 году: инвесторы выкупили местное обанкротившееся предприятие, модернизировали его и сохранили рабочие места. Предприятие выпускает противодиабетические, противотуберкулезные, гемостатические и противовирусные препараты.