Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на шоу «Голос. Дети»

Микелла Абрамова дружит с другим финалистом шоу Максимом Ержаном Фото: Микелла Абрамова, Instagram

новость из сюжета Скандал на шоу "Голос. Дети"

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова дала первое интервью после скандала с подсчетом голосов в финале шоу «Голос. Дети». По словам юной артистки, она намерена продолжить выступать.

«Я пробую разные стили в музыке. Хочу стать артисткой, как и мама», — сказала она. Девочка отметила, что она «дружит» со своим соперником по финалу «Голоса» Максимом Ержаном, а также с другими участниками. Накануне они исполнили дуэтом песню «Это любовь» на сцене «Детской Новой волны» в Крыму.

«Мы решили сделать дуэт с Ержаном, потому что у нас очень красиво сливаются голоса», — отметила Абрамова. Она также сказала, что «готова преодолевать трудности», передает деловая газета «Взгляд». «Я поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать свое дело и не обращать внимание на разговоры», — резюмировала артистка.

Финал шоу «Голос.Дети», который прошел в конце мая, завершился скандалом. По итогам зрительского голосования победу одержала Микелла Абрамова, однако впоследствии компания Group-IB зафиксировала накрутку голосов в пользу победительницы, и результаты финала были отменены, напоминает «Национальная служба новостей». 26 мая состоялся спецвыпуск шоу без голосования и наставников. Руководство «Первого канала» приняло решение признать победителями «Голоса» всех финалистов, включая Абрамову, которая отказалась повторно сниматься в финале.