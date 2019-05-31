Микелла выступила на «Новой волне» Фото: страница Алсу в Instagram

После скандала на шоу «Голос.Дети» дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова — произвела фурор на конкурсе «Детская Новая волна» в Крыму. Юная исполнительница поднялась на сцену вместе с финалистом шоу Ержаном Максимом.

Вместе они исполнили песню «Это любовь», которая была написана специально для их дуэта. По данным ТАСС, ее написал Игорь Крутой. Он же, к слову, и пригласил ребят выступить на конкурсе. Общаясь с журналистами перед выходом на сцену, дочь знаменитой певицы рассказала, что продолжает много заниматься вокалом, хореографией и языками — «всем, что важно для артиста», приводит ее слова портал «Дни.ру».

Ранее, как напоминает «Национальная служба новостей», руководство «Первого канала» решило объявить победителями «Голоса» всех финалистов шестого сезона. На такой шаг толкнул скандал, разгоревшийся после победы Микеллы в конкурсе. Компания Group IB выявила накрутку голосов, которая помогла девочке выиграть.