Чиновники составили портрет бедного россиянина

Региональные власти отметили, что чаще всего причина бедности кроется в низких доходах и тунеядстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти нескольких регионов страны описали усредненный портрет малообеспеченного жителя России. По их словам, чаще всего причина бедности кроется в низких доходах и тунеядстве.

Еще в прошлом году в восьми регионах был запущен пилотный проект по снижению уровня бедности, пишет «Газета.Ru». Спустя год чиновники смогли выделить основные черты бедного россиянина. «Это человек трудоспособного возраста, имеющий полную семью с детьми, чаще всего — со среднеспециальным образованием, работающий или имеющий частичную занятость», — пояснили в администрации Липецкой области.

По данным Минтруда наиболее проблемной категорией являются семьи с детьми — здесь уровень бедности составляет 22,9%. Наиболее тяжелое положение в многодетных семьях (51%), а также среди неполных семей (28%). При этом, как отмечают в ведомстве, 13% дохода таких семей уходит на выплату кредитов и столько же на оплату коммунальных услуг. На еду семья с детьми тратит 24% от доходов.

В министерстве труда Татарстана выделили основные причины, приводящие к состоянию бедности: низкий доход, алкоголизм, тунеядство и уклонение от уплаты алиментов. В числе факторов также оказались расходы на медицинский уход и образование, пишет Nation News. «О каком-то саморазвитии и развитии детей говорить не приходится — бедные выживают за счет жесткой экономии», — сделали вывод республиканские чиновники.

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума располагало 14,3% населения РФ, или 20,9 млн человек, напоминает RT.