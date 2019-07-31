30 июля 2019

Свердловчанка выиграла в лотерею 10 млн рублей и рассказала о планах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , пять тысяч, денежные купюры, деньги, рубли
Свердловчанка на выигранные деньги откроет приют для собакФото: Алексей Гущин © URA.RU

Жительница Свердловской области Галина Агафонова выиграла в лотерею «Столото» почти 9,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе лотереи.

«Счастливую комбинацию я составила из знаменательных дат. Билеты с этими числами часто приносят мне выигрыши. Так вышло и сейчас. Я победила», — приводят представители «Столото» слова победительницы.

На выигранные деньги победительница планирует купить дом у моря, а оставшиеся средства она хочет потратить на приют для животных. Женщина подчеркнула, что уже помогает собакам, которые остались у хозяев, так как хочет, «чтобы у каждого пса был свой дом».

Сейчас Агафонова зарегистрировалась как победительница. Денежный приз придет ей через шесть месяцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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