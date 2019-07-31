Свердловчанка выиграла в лотерею 10 млн рублей и рассказала о планах

Свердловчанка на выигранные деньги откроет приют для собак
Жительница Свердловской области Галина Агафонова выиграла в лотерею «Столото» почти 9,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе лотереи.
«Счастливую комбинацию я составила из знаменательных дат. Билеты с этими числами часто приносят мне выигрыши. Так вышло и сейчас. Я победила», — приводят представители «Столото» слова победительницы.
На выигранные деньги победительница планирует купить дом у моря, а оставшиеся средства она хочет потратить на приют для животных. Женщина подчеркнула, что уже помогает собакам, которые остались у хозяев, так как хочет, «чтобы у каждого пса был свой дом».
Сейчас Агафонова зарегистрировалась как победительница. Денежный приз придет ей через шесть месяцев.