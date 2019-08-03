02 августа 2019

В России увеличили детские пособия

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый закон увеличил размер пособий и количество имеющих на него право семейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличит количество семей, получающих ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. Подписанный главой государства соответствующий закон опубликован на портале правовой информации.

Сейчас детские пособия получают только те семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Новый закон дает право оформить выплаты и тем семьям, чей доход ниже 2-кратного размера прожиточного минимума.

Кроме того, документ также вводит для таких семей ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет. Размер пособия будет равняться прожиточному минимуму, в то время как сейчас выплата составляет 50 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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