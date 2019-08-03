В России увеличили детские пособия

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличит количество семей, получающих ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. Подписанный главой государства соответствующий закон опубликован на портале правовой информации.
Сейчас детские пособия получают только те семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Новый закон дает право оформить выплаты и тем семьям, чей доход ниже 2-кратного размера прожиточного минимума.
Кроме того, документ также вводит для таких семей ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет. Размер пособия будет равняться прожиточному минимуму, в то время как сейчас выплата составляет 50 рублей.