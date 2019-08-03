Жириновский предложил чиновникам съесть арбузы с нитратами. ФОТО

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Владимир Жириновский предложил отвезти арбузы с нитратами в кабинеты ответственных чиновниковTelegram: Владимир Жириновский

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский обнаружил на Ленинградском рынке в Москве фрукты с нитратами и предложил накормить ими чиновников. Об этом Жириновский написал в своем telegram-канале.

«Полно фруктов с нитратами! Половину товаров нужно отвезти на полигон для химического оружия и заодно в кабинет ответственных чиновников, пусть сами покушают, чем москвичей кормят!» — заявил политик.

Ранее Владимир Жириновский предложил избавить депутатов от декларирования доходов, чтобы избежать оттока капитала за рубеж. А пустующую землю, уверен председатель ЛДПР, следует раздать фермерам и небольшим хозяйствам, напоминает Nation News.

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