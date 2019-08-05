Главная юбилейная стройка Нижнего Тагила спровоцировала «траурную» инсталляцию

Мост через пруд будет построен в срок, заверил глава Нижнего Тагила Фото: Анна Майорова © URA.RU

В конкурсе на строительство моста через нижнетагильский пруд будет минимум двое участников. В этом «URA.RU» заверили в администрации Нижнего Тагила. Новый конкурс взамен несостоявшегося (ни одной заявки на лот со стартовой ценой в 3,9 млрд рублей не поступило) будет объявлен уже на этой неделе.

«Сразу несколько компаний уже высказали желание участвовать в проекте. Деньги на проект — 500 млн рублей — выделены в этом году, и следующие транши тоже запланированы. Мы идем в графике и с уверенностью, что к 2022 году обязательно все успеем. Мост будет построен», — рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Мэр также призвал не поддаваться скепсису по поводу реализации амбициозного проекта, который отдельные жители Нижнего Тагила транслируют в соцсетях. На днях неизвестные установили на въезде в город гранитную плиту с надписью: «Здесь захоронены мечты жителей Нижнего Тагила на мост через пруд, 2015—2019». Инсталляцию убрали через несколько часов после установки.

Чиновники предположили, что произошедшее — дело рук основателя паблика «ЧП Нижний Тагил» Максима Емельянова: именно на его странице были впервые опубликованы фотографии плиты, а в комментариях к посту блогер принимает похвалу от отдельных пользователей. С самим Емельяновым оперативно связаться не удалось. Весной блогер устроил пикет у мэрии Нижнего Тагила с требованием отставки главы города Владислава Пинаева, к работе которого, однако, так и не высказал конкретных претензий.