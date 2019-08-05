На Средний Урал надвигается ураган

На Свердловскую область в ближайшие дни может обрушиться сильный ураган. Об этом предупредило жителей региона свердловское управление МЧС.
«6 августа в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, порывы ветра 23-25 метров в секунду. Штормовое предупреждение об ухудшении погоды направлено руководителям муниципалитетов, министерств и ведомств. Им рекомендовано предпринять профилактические меры», — отмечают в ведомстве.
Спасатели просят свердловчан отказаться от отдыха на открытом воздухе и у воды, а также закрывать окна в квартирах и жилых домах. Автомобилистам же следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, подчеркивают в МЧС.
Как писало «URA.RU», в конце июля в Екатеринбурге из-за сильного урагана и проливных дождей затопило ряд улиц. Городская канализация не справилась с ливневыми потоками. В итоге дорожное движение оказалось частично парализовано. А один из домов жилого комплекса «Светлый» и вовсе затопило.