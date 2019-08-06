На Урале вынесли приговор мужчинам, «по ошибке» убившим сотрудника МЧС

В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор по делу об убийстве бывшего спасателя МЧС России, предпринимателя Павла Чеботаева. Двое злоумышленников похитили бизнесмена, перепутав его с другим человеком, а затем забили до смерти.
«Подсудимым, в зависимости от преступной роли каждого, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 и 12 лет», — сообщили «URA.RU» в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области. В ведомстве уточнили, что преступников отправят в колонии особого и строгого режимов.
О смерти Чеботаева стало известно в начале октября 2018 года. По версии следствия, двое злоумышленников перепутали Чеботаева с человеком, с которым у них ранее произошел конфликт. Они силой посадили Чеботаева в автомобиль и увезли в лес около города Березовский, где избивали свою жертву. Затем подсудимые перевезли бывшего спасателя в здание автосервиса в Екатеринбурге, где окончательно забили Чеботаева. Тело злоумышленники решили утопить в болоте.
«Задержать подозреваемых „по горячим следам“ удалось оперативникам ОМВД РФ по городу Березовский и управления уголовного розыска областного главка полиции», — уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Причем один из злоумышленников заманили к полицейским. «Второго было принято решение вызвать под надуманным предлогом в отдел полиции, расположенный в городе Березовский, куда он самостоятельно явился», — добавил Горелых.