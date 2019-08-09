Кафе и магазины Москвы потеряли более ста миллионов рублей из-за митингов

После митингов владельцы магазинов и кафе направили десятки жалоб в мэрию Фото: Олег Яковлев © URA.RU

Убытки кафе и магазинов в Москве из-за незаконных митингов 27 июля и 3 августа превысили 106,2 млн рублей, сообщили СМИ со ссылкой на источник в столичной мэрии.

«Общий размер убытков от несогласованных акций составляет более 38,1 млн рублей 27 июля и 68,1 млн рублей 3 августа», — передает ТАСС слова источника.

Из-за митингов на Тверской улице и Бульварном кольце было закрыто 467 магазинов, кафе и передвижных торговых точек. Ущерб от недополученного оборота составил 90,8 млн рублей. Это, по словам собеседника агентства, 12,4 млн рублей недополученных налогов, идущих в том числе на социальные нужды. Предприятия направили 58 соответствующих жалоб в мэрию.

Собеседник отметил, что в результате акций был нанесен ущерб собственности города. Потери столицы также выражаются в снижении привлекательности Москвы как туристического центра.

На митинге 3 августа полиция задержала около 600 человек. По данным МВД, на акцию вышли порядка 1,5 тысячи человек. Власти заранее предупреждали об ответственности за нарушение правил проведения публичных мероприятий.

Сейчас прокуратура Москвы ведет административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в гордуму. Они являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.

После митинга 27 июля возбуждено уголовное дело о «Применении насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и об «Участии в массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 212 УК РФ). По данным СК России, фигурантами дел являются более десяти человек. Шесть из них уже арестованы.