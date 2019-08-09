Силовиков попросили рассказывать о грубости и самоуправстве начальства

Сотрудников полиции попросили анонимно рассказать о противоправных действиях руководства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские одного из регионов «тюменской матрешки» получили анкеты, в которых их спрашивают о противоправных и неадекватных действиях начальства. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также пост с фотографиями опросника появился в группе «Обмудсмен полиции» (больше 282 тысяч подписчиков) социальной сети «ВКонтакте». Там утверждается, что анкеты разосланы во все регионы РФ.

«Периодически такое анкетирование проводится для действующих сотрудников в добровольно-принудительном порядке. Нужно уточнить морально-психологический климат в коллективе. Еще дополнительное тестирование проводится, когда человек увольняется из органов внутренних дел. Таким образом пытаются выяснить, в чем причина увольнения», — сообщил инсайдер.

Сотрудникам предлагают анонимно ответить на 33 вопроса. Среди них: приходилось ли сталкиваться с необоснованными наказаниями, требованием выявлять определенное количество нарушений, грубостью, нарушениями служебной этики со стороны руководителя.

В пресс-центре МВД России «URA.RU» не подтвердили факт рассылки анкет по отделениям в стране. В УМВД по Тюменской области не удалось получить комментарий, на звонки никто не ответил. В пресс-службе полиции в ХМАО сообщили, что знают об обсуждении этой темы, но оперативно затруднились уточнить получение управлением подобных анкет. В полиции Ямала заявили, что опросников не получали.

Ранее «URA.RU» сообщало о сильном кадровом дефиците в регионах «тюменской матрешки».