На Средний Урал обрушится ураган

Синоптики предупредили о сильных порывах ветра и грозах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Свердловскую область 11 августа обрушится ураган с грозами и градом. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

«11 августа в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра при грозах до 20 метров в секунду», — рассказали в ведомстве. Спасатели рекомендуют свердловчанам воздержаться от отдыха на природе и свести к минимуму нахождение на улице. В домах следует закрывать окна и балконные двери, а автомобилистам стоит быть осторожнее на дорогах. В случае ухудшения погоды водителям советуют искать укрытие в придорожных кафе и заправках.

Предыдущий сильный ураган пришел на Средний Урал 6 августа. Синоптики предупреждали об обильных дождях, грозах и порывах ветра 23-25 метров в секунду. Такие же погодные условия наблюдались в Курганской и Челябинской областях, а также в Югре.