В городе произошел транспортный коллапс Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Улицы Магнитогорска затопило после сильного ливня. Канализации не справляются с потоком воды, в результате на дорогах некоторые машины практически полностью уходят под воду.

«Уже к 20 часам 30 минутам 13 августа выпало 80% месячной нормы осадков, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе мэрии Магнитогорска. — По распоряжению главы города на улицы выведена дополнительная техника по расчистке ливневок».

Сильнее всего затопило перекресток проспекта Карла Маркса и улицы Советской Армии, улицы Маркса от магазина «Ашан» до остановки Энгельса и пересечение 50-летия Магнитки с улицей Советской.

«На пересечении улиц 50-летия Магнитки с Советской неподалеку от ТЦ „Тройка“ буквально недавно проводился ремонт дороги. Мы уже проходили это шесть лет назад, когда город на много дней накрыли ливни, тогда много что затопило», — рассказал «URA.RU» местный житель Илья. Он отметил, что к 23 часам ливневые потоки начали уходить.

Фото: «Черное-Белое», «ВКонтакте»