В Екатеринбурге простились со знаменитым экспертом-криминалистом

Внук экусперта пошел по его стопам Фото: Валерий Горелых

В Екатеринбурге в окружном доме офицеров прошла церемония прощания с ветераном Великой Отечественной войны, знаменитым свердловским экспертом-криминалистом. Леонид Драпкин умер на 95-м году жизни.

Как рассказал «URA.RU» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, Леонид Драпкин в 17 лет ушел добровольцем на фронт. Начинал служить авиамехаником — готовил к вылетам штурмовики Ил-2, бомбардировщики Ил-4, позже принимал участие в боевых вылетах как член экипажа. Принимал участие в боях за освобождение Киева, участвовал в бомбардировке Кенигсберга и Берлина. После демобилизации в 1949 году Драбкин закончил юридический институт и до 1967 году работал в прокуратуре. Как эксперт-криминалист постоянно взаимодействовал с милицией. В 1964 году как эксперт помог изобличить преступников в самом громком преступлении Свердловска, прогремевшем на всю страну — убийства семерых членов семьи Ахимблит.

«Человек, о котором идет речь, не только бил фашистов по всей Европе, изобличал матерых убийц, он еще внес вклад и в науку, став признанным на международном уровне ученым в области криминалистики. Преподавал в Уральской государственной юридической академии и в Уральском юридическом институте МВД России», — добавил Горелых.

За вклад в развитие науки Драпкин получи серебряную медаль ООН «За выдающиеся заслуги в развитии криминалистики и судебной экспертизы», так же был награжден орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина» и другими. Внук эксперта пошел по его стопам. Александр Шуклин работает старшим экспертом отдела криминалистики Следственного комитета по Свердловской области.