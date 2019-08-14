В Челябинской области назначили нового главного банкира

Елена Федина получила повышение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новым управляющим отделением по Челябинской области Уральского главного управления Банка России 14 августа назначена Елена Федина. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе отделения. Приказ о назначении Фединой подписала председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Елене Николаева работает в системе Банка России более тридцати лет. С 2014 по 2017 годы она занимала должность заместителя управляющего отделением по Челябинской области ГУ Центробанка, — уточнили в пресс-службе. — В 2017 году назначена заместителем начальника Уральского ГУ Банка России».

Место управляющего Центробанка по Челябинской области вакантно с мая 2018 года после того, как ушла в отставку по состоянию здоровья Ольга Грачева. Семенивший ее Олег Молев больше года проработал в статусе «и.о». По данным «URA.RU» Молев останется работать в отделении, в должности заместителя управляющего.