15 августа 2019
14 августа 2019

Челябинский замминистра подал в отставку. Губернатор отложил увольнение

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Совещание с главами муниципальных образований с участием Алексея Текслера. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер уволил замминистра сельского хозяйства областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Алексей Текслер подписал постановление об увольнении по собственному желанию замминистра сельского хозяйства Челябинской области Валентины Писаревой. Однако чиновница будет освобождена от обязанностей только со 2 сентября, говорится в документе, выставленном на официальном сайте главы региона.

«Освободить Писареву Валентину Ивановну от замещаемой должности, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 2 сентября по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении. О том, кто ее сменит, в документах не уточняется.

Валентина Писарева уже достигла пенсионного возраста — 5 января ей исполнилось 59 лет. Она успела поработать штукатуром, инженером, а также на других должностях в кооперативе и в облисполкоме. В 1997—1999 годах была заместителем гендиректора ООО «Лукойл — Челябнефтепродукт», затем работала главным экономистом ОАО «Челябинскоблгаз». С 2006 по 2010 трудилась замначальника финансово-экономического управления минздрава области, после чего заняла аналогичную должность в минсельхозе региона.

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