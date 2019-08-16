Алексей Текслер уволил замминистра сельского хозяйства области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Алексей Текслер подписал постановление об увольнении по собственному желанию замминистра сельского хозяйства Челябинской области Валентины Писаревой. Однако чиновница будет освобождена от обязанностей только со 2 сентября, говорится в документе, выставленном на официальном сайте главы региона.

«Освободить Писареву Валентину Ивановну от замещаемой должности, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 2 сентября по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении. О том, кто ее сменит, в документах не уточняется.

Валентина Писарева уже достигла пенсионного возраста — 5 января ей исполнилось 59 лет. Она успела поработать штукатуром, инженером, а также на других должностях в кооперативе и в облисполкоме. В 1997—1999 годах была заместителем гендиректора ООО «Лукойл — Челябнефтепродукт», затем работала главным экономистом ОАО «Челябинскоблгаз». С 2006 по 2010 трудилась замначальника финансово-экономического управления минздрава области, после чего заняла аналогичную должность в минсельхозе региона.