Мэр Нижнего Тагила отстранил от работы своего заместителя

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отстранил от должности своего заместителя по строительству и городскому хозяйству Владимира Юрченко. В отношении него проводится служебная проверка, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии города.
«Служебная проверка связана с обращением, поступившим главе города по поводу того, что в Центре образования №1 не проводится строительство футбольного поля — контракт на работы был заключен в июле», — рассказали в администрации Нижнего Тагила. Сколько продлится проверка в отношении Юрченко, в мэрии не уточнили. Помимо срыва сроков строительных работ стоимостью 25,5 млн рублей речь может идти и о конфликте интересов.
Претензии к Юрченко у Пинаева возникали и ранее. Так, мэр города был недоволен подготовкой территории вокруг школы №100 — он отчитал Юрченко и отправил его до 1 августа «жить» на стройплощадке школы.