Максим Галкин назвал идею своего сына «суперпланом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сын шоумена Максима Галкина посоветовал отцу выкопать очень глубокую яму, чтобы спрятаться в ней от папарацци. Видео с размышлениями ребенка артист опубликовал в своем профиле в Instagram.

На видео Гарри Галкин играет с песком на пляже и объясняет своему отцу, что копает яму, чтобы спрятаться. «Запрыгнул в яму, не видно тебя — папарацци не заметят и не будут фоткать», — заключил ребенок. Его отец задумку оценил и назвал ее «суперпланом».

Поклонники Максима Галкина в комментариях к видео посоветовали рыть не яму, а тоннель. А некоторые пользователи искренне посочувствовали детям звезды. «Заботы у них серьезные, спасти папу, уберечь… Вот такие игрушки у детей знаменитостей!» — написала anosova6047. «Хорошо быть известными, но бедные детки знают уже, что такое папарацци», — отметила pramanikc. «Даже детей достали эти папарацци, а у них совесть никак не проснется», — заключила amsadokhina.