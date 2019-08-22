Utair пожаловалась на Росавиацию в антимонопольную службу

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
Жалобой на Росавиацию Utair надеется добиться перераспределения прибыльных направленийФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Авиакомпания Utair попросила Федеральную антимонопольную службу проверить действия Росавиации после отказа допустить перевозчика к маршрутам, ранее обслуживавшимся обанкротившейся «Трансаэро». В Utair считают, что процедура распределения маршрутов была организована так, что в ней не смогли участвовать все заинтересованные игроки рынка.

По заявлению Utair, допуски к данным направлениям авиакомпании «Аэрофлот», временно обслуживавшей маршруты «Трансаэро», не были отозваны должным образом, что в итоге привело к разночтениям приказа Росавиации. «В действиях сотрудников ведомства, ведущих подготовку к заседанию МВК, усматриваются признаки ограничения или полного устранения конкуренции на рынке», — цитирует «Коммерсант» письмо Utair в ФАС.

Ранее сообщалось, что Utair пропустила сроки подачи заявок на новые прибыльные направления из-за «неясности формулировок». В Минтрансе поведение перевозчика объяснили разгильдяйством и попыткой давления на занимающуюся вопросом межведомственную комиссию.

В итоге 31 маршрут в Казахстан, Италию, Францию, Испанию, Китай, Таиланд, Узбекистан, Израиль, Турцию, Индию, Грецию, Кипр и ОАЭ из Москвы и Петербурга был распределен между «Аэрофлотом» и S7. В Росавиации, «Аэрофлоте», Utair на вопросы издания не ответили, в ФАС письмо перевозчика пока не поступило.

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