Пермские депутаты примут закон, который сделает бизнес беднее

Новый расчет налога на имущество ударит по пермскому бизнесу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Прикамье краевой парламент намерен внести изменения в закон о налогообложении, после которого может пострадать малый и средний бизнес. Инициатором поправок выступил глава Губахи Николай Лазейкин.

По мнению чиновника, планку для расчета налога на имущество по кадастру необходимо снизить. Сейчас собственники административно-деловых и торговых центров в разных территориях Прикамья платят по-разному. В городских округах налог начисляется для объектов площадью свыше 1000 кв метров. Для муниципальных районов — свыше 300 кв метров. Это, по мнению Лазейкина, ставит бизнес «в неравные условия».

Министр экономического развития Пермского края Максим Колесников заявил, что принятие изменений в закон коснется свыше трех тысяч торговых объектов. Таким образом, в бюджет дополнительно поступит 600 млн рублей, подчеркнул министр.

Против данной инициативы выступил глава пермского отделения «Опоры России», депутат заксобрания Роман Водянов. По его словам, это приведет к увеличению нагрузки на малый и средний бизнес, и как следствие, их уходу с рынка.