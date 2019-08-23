В Госдуме предлагают разместить ракеты в Венесуэле в ответ на действия США

Ответом России на действия США по испытанию крылатых ракет после выхода из ДРСМД могло бы стать размещение своих ракетных систем в Венесуэле. С соответствующей инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, депутат от ЛДПР Александр Шерин.
«Это было бы довольно жесткой, но вполне эффективной мерой. К сожалению, США понимают только грубую и тупую силу», — цитирует парламентария РИА «Новости». Депутат Шерин выразил уверенность, что Москва сможет договориться с Каракасом о размещении своих ракет на территории Венесуэлы. Ситуацию, которая может сложиться после размещения российских ракет в Южной Америке, можно будет сравнить с повторением Карибского кризиса, отмечает народный избранник. Тем не менее, Шерин призывает не бояться такого сценария и утверждает, что в итоге ситуация обязательно стабилизируется.
США вышли из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) 2 августа. После чего Владимир Путин поручил ведомствам «следить за американскими ракетами» из-за увеличения рисков ядерной войны. 19 августа стало известно об испытании США крылатой ракеты дальностью свыше 500 километров. Подписанный в 1987 году документ обязывал СССР и США ликвидировать ракеты наземного базирования, что положило конец «холодной войне».
23 августа на совещании с членами Совета безопасности президент РФ Владимир Путин поручил российским силовым ведомствам подготовить «симметричный ответ» Соединенным Штатам Америки, которые испытали ракету в нарушение договора ДРСМД. По мнению военных экспертов, меры, предпринятые Россией и США в последнее время, могут являться признаками готовности руководства двух стран к началу новой «холодной войны».