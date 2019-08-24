Лукашенко представят программу интеграции с Россией

Программу экономической интеграции Белоруссии с Россией представят президенту Александру Лукашенко 27 августа, заявил премьер-министр страны Сергей Румас.
«Мы во вторник (27 августа) уже внесем главе государства проект этой программы для его одобрения для того, чтобы уже в начале сентября премьер-министры [Белоруссии и РФ] парафировали (подтвердили до подписи — прим. ред.) эту программу действий», — заявил Румас в интервью телеканалу «Беларусь-1».
Румас подчеркнул, что после того, как премьер-министры завизируют программу, ее опубликуют для общественности, чтобы снять «опасения по поводу вопросов суверенитета» государств. Белорусский премьер объяснил, что интеграция подразумевает создание единого экономического поля, в котором для предприятий двух стран будут созданы равные условия для продвижения на свои рынки.
Программа насчитывает 66 пунктов, уточняет RT. В июле Лукашенко сообщал, что план согласован с главой РФ Владимиром Путиным на 80-90%.