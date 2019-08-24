Зеленский назвал гимн главным хитом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал гимн государства «главным хитом» страны. Такое заявление он сделал по случаю Дня независимости Украины.
«Я люблю наш гимн, потому что это — наш главный хит! Какую еще песню знает и поет каждый из нас?» — приводит «Телеканал 112» слова Зеленского. Как пишет RT, украинский лидер также отметил, что негодует, когда его спрашивают, за что он любит свою страну: «Странный вопрос. Я здесь родился, я люблю наш флаг и радуюсь, когда он победно развевается».
Главное торжество украинского праздника проходит на Майдане Независимости. На площади исполнили гимн Украины в нескольких вариациях. Представление длилось порядка семи минут. Среди почетных гостей праздника оказались бывшие президенты государства: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко. Петр Порошенко на площади замечен не был, передает деловое издание «ВЗГЛЯД».