Из-за ажиотажа ямальцы не могут купить билет на паром Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ямальцы ждут отправления парома Приобье—Салехард по четыре-пять дней. Билетов на него просто нет в продаже. Об этом «URA.RU» сообщил один из водителей, ожидающих погрузки.

Движение по маршруту Приобье—Салехард—Приобье летом 2019 года выполняют паромы двух компаний — «Обь-Иртышского речного пароходства» и «Аганречтранса». Несмотря на наличие двух перевозчиков, на месте погрузки на паром сформировалась пробка.

«Очередь одна, на обе компании. Более 30 машин! Некоторые из них стоят четвертые сутки! Одна машина стоит с понедельника! Утренним паромом удалось отправить только пять машин. Условий никаких! Антисанитария. Туалеты не работают. Спасибо мужикам из вагончика, они хоть бесплатно воду кипятят», — уточнил собеседник агентства.

Сотрудники компании «Обь-Иртышское речное пароходство» подтвердили «URA.RU» возникшие проблемы. «Люди заранее не купили билеты и едут наобум. Оставшиеся 10 дней у нас едут люди только по билетам, а билеты все проданы. Те, кто поехал в отпуск, купили билеты еще в мае», — рассказали на предприятии, уточнив, что стараются вместить автомобили на паром по максимуму.

В компании добавили, что для «безбилетников» запустили дополнительную баржу, но и ее не хватает на всех желающих. «Если бы мы их не забирали, то все Приобье (поселок в ХМАО) было бы занято машинами. Если нам округ даст дополнительную баржу, тогда проблема будет решаться», — уточнили в пароходстве. Получить оперативный комментарий в «Аганречтрансе» не удалось. там не ответили на звонки.

В пресс-службе окружного департамента уточнили, что для перевозки автотехники уже была выделена дополнительная баржа. «Следующая дополнительная баржа с техникой пойдет 3 сентября», — уточнили в дептрансе.

Фото: читатели «URA.RU»

Фото: читатели «URA.RU»