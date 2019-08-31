Бывшая жена экс-короля Малайзии из России показала подросшего сына. ФОТО

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Оксана Воеводина и Мухаммад V развелись в середине июляФото: Оксана Воеводина, Instagram

Бывшая жена экс-короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина поделилась в Instagram фотографиями трехмесячного сына Леона. По словам девушки, родители должны проводить со своими детьми как можно больше времени, чтобы не упустить их первые шаги.

«Детки растут и меняются очень быстро. <…> Родители должны проводить со своим малышом как можно больше времени, чтобы не упустить такие ценные моменты, как первая улыбка, первый смех, первый самостоятельный поворот, первые шаги», — приводит слова Воеводиной argumenti.ru.

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за правителя Малайзии Мухаммада V в ноябре 2018 года, их свадьба прошла в Москве. В начале января Мухаммад Пятый добровольно сложил с себя полномочия, а в мае Воеводина родила ему сына. Однако уже в июле брак был расторгнут.

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A little bit more than three months ago, Leon was still living in my stomach. And now his weight is 6,750 grams and my hands get tired to carry him for a long time... Children grow and change very quickly. Therefore, up to one year, there is a tradition to celebrate their birthdays every month. I believe that in such moments, parents should spend as much time with their baby as possible so they don’t miss such valuable moments as the first smile, the first laugh, the first word, the first steps ... ???????? Чуть больше, чем три месяца назад, Леон все ещё жил у меня в животе. А теперь он весит 6750 гр и руки начинают уставать его носить по-долгу. Детки растут и меняются очень быстро. Поэтому до одного года принято отмечать дни рождения каждый месяц. Я считаю, что в такой момент, родители должны проводить со своим малышом как можно больше времени, чтобы не упустить такие ценные моменты, как первая улыбка, первый смех, первый самостоятельный поворот, первые шаги... ???? Photo by: @veraundritzphotography

Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra)

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