Оксана Воеводина и Мухаммад V развелись в середине июля Фото: Оксана Воеводина, Instagram

Бывшая жена экс-короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина поделилась в Instagram фотографиями трехмесячного сына Леона. По словам девушки, родители должны проводить со своими детьми как можно больше времени, чтобы не упустить их первые шаги.

«Детки растут и меняются очень быстро. <…> Родители должны проводить со своим малышом как можно больше времени, чтобы не упустить такие ценные моменты, как первая улыбка, первый смех, первый самостоятельный поворот, первые шаги», — приводит слова Воеводиной argumenti.ru.

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за правителя Малайзии Мухаммада V в ноябре 2018 года, их свадьба прошла в Москве. В начале января Мухаммад Пятый добровольно сложил с себя полномочия, а в мае Воеводина родила ему сына. Однако уже в июле брак был расторгнут.