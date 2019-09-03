«Сургутнефтегаз» подорожал на 20% на фоне новостей о планах компании потратить триллионы

«Сургутнефтегаз» уже третий день подряд ставит рекорды на Московской бирже. К полудню обыкновенные акции компании подорожали сразу на 20% и продавались за 37 рублей 29 копеек за бумагу. Сейчас сделки закрываются в районе 36 рублей.
Эксперты считают, что инвесторы проявили активный интерес к ценным бумагам компании на фоне ожиданий, связанных с крупнейшими в истории предприятия инвестициями. По мнению аналитиков «Интерфакс-ЦЭА», компания в ближайшее время может вложить часть накопленной за годы работы финансовой «подушки» в рынок акций. Речь идет о сумме порядка 3 трлн рублей. Также в пятницу эксперты обратили внимание на то, что «Сургутнефтегаз» учредил «дочку» ООО «Рион». Согласно ЕГРЮЛ, компания занимается вложением в ценные бумаги. Аналитики предполагают, что именно через эту «дочку» «Сургутнефтегаз» и будет влиять на рынок акций.
Ранее «URA.RU» писало, что чистый убыток «Сургутнефтегаза» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2019 года составил 37,93 миллиарда рублей. Это следует из опубликованных материалов на сайте компании.