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«Сургутнефтегаз» подорожал на 20% на фоне новостей о планах компании потратить триллионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, сургутнефтегаз
Аналитики считают, что акции «СНГ» растут на фоне ожиданий от предстоящих инвестицийФото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Сургутнефтегаз» уже третий день подряд ставит рекорды на Московской бирже. К полудню обыкновенные акции компании подорожали сразу на 20% и продавались за 37 рублей 29 копеек за бумагу. Сейчас сделки закрываются в районе 36 рублей.

Эксперты считают, что инвесторы проявили активный интерес к ценным бумагам компании на фоне ожиданий, связанных с крупнейшими в истории предприятия инвестициями. По мнению аналитиков «Интерфакс-ЦЭА», компания в ближайшее время может вложить часть накопленной за годы работы финансовой «подушки» в рынок акций. Речь идет о сумме порядка 3 трлн рублей. Также в пятницу эксперты обратили внимание на то, что «Сургутнефтегаз» учредил «дочку» ООО «Рион». Согласно ЕГРЮЛ, компания занимается вложением в ценные бумаги. Аналитики предполагают, что именно через эту «дочку» «Сургутнефтегаз» и будет влиять на рынок акций.

Ранее «URA.RU» писало, что чистый убыток «Сургутнефтегаза» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2019 года составил 37,93 миллиарда рублей. Это следует из опубликованных материалов на сайте компании.

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© Служба новостей «URA.RU»
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