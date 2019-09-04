В Челябинске сменили главу совета сторонников Дмитрия Медведева

Вадим Воробей был первым главой совета сторонников «ЕР» на Южном Урале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Координатор партийного проекта «Народный контроль» Вадим Воробей возглавил совет сторонников «Единой России» в Челябинской области. Экс-руководитель структуры — бывший директор ГПЧО «Областное телевидение» Светлана Яремчук — сложила полномочия.

«Я назначен исполняющим обязанности председателя, такое решение принял президиум политсовет региональной организации партии. Вопрос о том, кто будет руководить советом на постоянной основе, равно как все прочие организационные и кадровые вопросы, будет решаться уже после выборов», — пояснил «URA.RU» Воробей.

Яремчук руководила советом сторонников партии власти, возглавляемой премьером Дмитрием Медведевым, с марта 2017 года. После того, как она уехала из Челябинской области в Краснодарский край, где возглавила телеканал «Сочи 24», стало вакантным и место руководителя областной организации Союза журналистов (СЖЧО).

Как сообщил корреспонденту «URA.RU» член правления СЖЧО и глава представительства «Российской газеты» в Челябинске Денис Мякишев, выборы «главного журналиста» Южного Урала также решили провести после выборов — ориентировочно во второй половине октября.