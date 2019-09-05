На Украине освободили обвиняемого в гибели «Боинга» над Донбассом

Свидетель по делу авиакатастрофы Boeing 777 над Донбассом, бывший командир противовоздушной обороны ДНР Владимир Цемах был освобожден из-под стражи. Решение об отмене ареста Цемаха принял Киевский апелляционный суд.
«Киевский апелляционный суд отменил арест „свидетеля“ по делу MH17 Владимира Цемаха», — пишет РИА «Новости». Уточняется, что Цемах был освобожден в зале суда.
Как писало ранее «URA.RU», Цемах был задержан дома в Донецкой народной республике 4 июля. Его обвинили в терроризме и причастности к гибели пассажирского самолета Boeing 777. В Нидерландах попросили Киев не передавать Цемаха России, поскольку он является важным звеном в расследовании инцидента.
Авиакатастрофа в небе над Донбассом произошла 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек рейса Амстердам — Куала-Лумпур «Малазийских авиалиний», напоминает телеканал 360. В произошедшем обвинили сепаратистов, которых, по мнению Запада, поддерживает Россия. Премьер-министр Малайзии назвал политизированным расследование крушения. По его мнению, расследование с самого начала хотело обвинить во всем Москву, напоминает «Пятый канал».