Трое солдат, попавших под танковый обстрел, отсудили у Минобороны 4 миллиона рублей

Попавшие под танковый обстрел требовали шесть миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лужский городской суд Ленинградской области обязал Минобороны выплатить бывшим рядовым, получившим ранения во время учений, компенсацию морального ущерба. Размер компенсации составит четыре миллиона рублей.

«Иск к министерству был удовлетворен частично», — сообщили РБК в суде. Представитель ответчика на заседание суда не явился. Суд постановил одному из потерпевших, Дмитрию Пахмутову, компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей, а пострадавшим Вадиму Габдуллину и Арсену Османову компенсацию в один миллион рублей и 500 тысяч рублей соответственно.

В 2017 году во время военных учений в Ленинградской области произошел взрыв танкового снаряда, в результате чего один из военнослужащих погиб, остальные получили ранения. Погибшим военнослужащим оказался 20-летний уроженец Пермского края Андрей Виттих. После инцидента Вадиму Габдуллину присвоили инвалидность третьей группы, а Дмитрий Пахмутов стал инвалидом второй группы.

В июне трое бывших рядовых потребовали от Минобороны России шесть миллионов рублей за открытие огня из танка по ним во время военных учений. Ответственные за организацию стрельбы подполковники Денис Горелышев и Виктор Кривошеин получили условные сроки.