Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

На Ямале 8 сентября в 20:00 завершилось голосование на муниципальных выборах. Избиркомы приступили к подсчету голосов. Как сообщили в окружном избиркоме, на 18 часов явка составила 30,9% от числа избирателей. В прошлый раз явка была выше из-за того, что одновременно с муниципальными кампаниями проходили выборы тюменского губернатора.

На выборах главы в поселке Ханымей пришло более 70,5% избирателей. Среди городов самый высокий показатель активности в Лабытнанги — 38,32%. Там выбирают гордуму. Также городских депутатов выбирают в Салехарде (явка 37,9%) и в Ноябрьске (24,06%). В 2014 году на аналогичных выборах к закрытию участков в Салехарде явка была 56,7%, в Лабытнанги — 69,83%, а в Ноябрьске — 28,5%.

Политологи считают нормальной такую активность избирателей. «Явка более 50% для муниципалов — запредельная. В 2014 году высокая явка была обусловлена тем, что одновременно проходили выборы губернатора Тюменской области (главу региона выбирают в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, — прим. ред.). У нас население традиционно пассивное на муниципальных выборах. Они не особо верят в то, что местные депутаты имеют возможности что-то положительно решить в их жизни», — отметил политолог Шамиль Рак.

Голосование прошло в спокойной обстановке. По данным сайта «Карта нарушений выборов», в округе была всего 1 жалоба — наблюдателя и члена комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ не пускали на избирательный участок.