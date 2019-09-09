«Единая Россия» теряет мандаты в протестных территориях Прикамья

В Прикамье к 01:00 обработано 85% избирательных бюллетеней, везде лидируют кандидаты от «Единой России» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Верещагинский, Добрянский, Очерский и Чусовской городские округа стали для «Единой России» самыми провальными территориями. По данным системы ГАС «Выборы» на 01:00 9 сентября после обработки в крае 85% бюллетеней в этих муниципалитетах, где были протесты против объединения и борьба местных элит, партия власти соберет немногим более половины депутатских мандатов.

«Верещагино — 12 из 20, Добрянка — 15 из 25, Очер — 8 из 15, Чусовой — 14 из 25 мандатов удалось взять депутатам от партии «Единая Россия», — сказано в системе ГАС «Выборы». В то время как, например, в ЗАТО Звездный единоросы заняли 9 из 10 депутатских кресел, а в Кунгурском муниципальном районе 20 из 21.

Предварительная средняя явка избирателей в Пермском крае составила 29,03%. Активнее всего голосовали жители Ильинского городского округа и Куединского муниципального района, здесь проголосовало 40,34% и 40,5% избирателей. В аутсайдерах — Соликамск, здесь проголосовало 16,93%.

В Общественной палате Прикамья сообщили «URA.RU», что выборы в регионе прошли штатно, без громких скандалов и серьезных нарушений.