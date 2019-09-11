10 сентября 2019
09 сентября 2019

В Челябинске задержали опасных беглецов из психбольницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча храбрых в сквере на драме. Необр.Екатеринбург , полиция, сквер на драме
Полиция и волонтеры искали сбежавших пациентов до вечераФото: Наталья Чернохатова

Сбежавших из челябинского психдиспансера уголовников задержали, сообщили «URA.RU» в ГУ МВД по Челябинской области. Оба молодых человека возвращены в больницу.

«После побега разыскиваемые разделились. Первого из них обнаружили волонтеры, второго — сотрудники полиции в Металлургическом районе Челябинска вечером вторника. Обоих задержали, доставили в отдел полиции, а затем отправили обратно в лечебное учреждение», — пояснили в полицейском главке.

Беглецы находились в диспансере на принудительном лечении. Один из них — 18-летний — был судим за грабеж и кражу. Второй — 29-летний — только за кражу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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