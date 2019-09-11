В Челябинске задержали опасных беглецов из психбольницы

Полиция и волонтеры искали сбежавших пациентов до вечера Фото: Наталья Чернохатова

Сбежавших из челябинского психдиспансера уголовников задержали, сообщили «URA.RU» в ГУ МВД по Челябинской области. Оба молодых человека возвращены в больницу.

«После побега разыскиваемые разделились. Первого из них обнаружили волонтеры, второго — сотрудники полиции в Металлургическом районе Челябинска вечером вторника. Обоих задержали, доставили в отдел полиции, а затем отправили обратно в лечебное учреждение», — пояснили в полицейском главке.

Беглецы находились в диспансере на принудительном лечении. Один из них — 18-летний — был судим за грабеж и кражу. Второй — 29-летний — только за кражу.