Губернатор Куйвашев вернется из Азербайджана с новыми установками по Универсиаде

Губернатор привезет назад не только чиновников и депутатов, но и ценную информацию Фото: страница Евгения Куйвашева в Instagram

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о подготовке Екатеринбурга к Универсиаде перед Москвой. Как стало известно «URA.RU», это случилось во вторник, 10 сентября, на совещании с участием членов российского правительства. Мероприятие прошло рано утром, а уже в 9:55 глава региона вместе с делегацией от Свердловской области был на борту самолета, вылетевшего в Баку (Азербайджан).

«Губернатор кратко доложил о ведущейся работе по Универсиаде. Проговорил с кураторами этой темы отдельные моменты. Встреча была непубличной, каких-то принципиальных моментов не обсуждалось», — объяснил инсайдер, опустив детали совещания.

Из Азербайджана Евгений Куйвашев, как ожидается, вернется уже к пятнице. В поездке его сопровождают глава Сысерти Дмитрий Нисковских, члены свердловского правительства и депутаты Заксобрания. Сегодня на своей странице в Instagram глава региона рассказал о встрече с президентом Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым.

«Мы обсудили несколько направлений, где наше сотрудничество может быть усилено. Это и торговля, и туризм (в том числе снижение стоимости перелетов), и совместные проекты в производстве, инвестиционные идеи. Разумеется, я пригласил представителей Азербайджана посетить Екатеринбург во время проведения Универсиады-2023, а также стать почётными гостями на праздновании 75-летия Победы», — написал Куйвашев.