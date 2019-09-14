Обнародованы данные об участии «посланцев Кадырова» в войне на Донбассе

Отправленные Рамзаном Кадыровым чеченцы участвовали в войне на юго-востоке Украины на начальном этапе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Чеченские силовики по просьбе главы республики Рамзана Кадырова участвовали в вооруженном противостоянии на юго-востоке Украины на стороне непризнанных республик Донбасса. Об этом рассказал российский военный корреспондент, работавший в ДНР и ЛНР в первые годы противостояния.

«Кавказцев в Донбассе было три типа. Первый — юго-осетины, обзавелись здесь „крышей“ и занимались в основном всяким рэкетом. <…> Были чеченцы, так понял, присланные Кадыровым, которые реально воевали и обучали других, например, минно-взрывному делу, среди них есть хорошие инструкторы-подрывники. Без идиотских националистических заморочек и не лишенные чувства юмора. Хорошие парни, хотя у меня всегда было к ним предвзятое отношение. Третий тип кавказцев в Донбассе — люди, которые были связаны с российскими силовыми структурами», — рассказал журналист, пожелавший сохранить свою анонимность, изданию «Лента.ру». Чеченцев, приехавших на Донбасс по поручению Кадырова, воекор называет «настоящими воинами» и утверждает, что украинцы их «побаивались».

Вооруженное противостояние на востоке Украины длится с весны 2014 года. Как писало «URA.RU», британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года. В качестве доказательств западными исследователями в том числе представлены спутниковые снимки с российскими вооруженными автоколоннами на территории Украины и с танками Т-72Б3, которые тогда использовались только вооруженными силами России.