Артист рассказал о необычном природном явлении «черном дне» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский певец Егор Крид в своем шоу «Такая история» рассказал о необъяснимом событии, которое произошло на Ямале — «черный день». Видеоролик вышел на интернет-платформе «Яндекс.Эфир».

«18 сентября 1938 года на Ямале случилось то, что вошло в историю как „черный день“. Все вокруг погрузилось во тьму. В 8 утра небо стало темнеть, затем цвет небосвода стал красно-бурым, а спустя два часа полуостров погрузился в кромешную тьму. Чернота, окутавшая Ямал, была похожа на плотный густой туман. Люди терялись в метре друг от друга», — рассказал в передаче Крид.

В ролике описывается явление, которое эксперты в области метеорологии назвали «снижением прозрачности атмосферы». По словам певца, спрогнозировать его появление невозможно. Схожее природное явление было замечено в нескольких местах нашей планеты. «Один случился в 1780 году, когда без солнечного света осталась вся Северная Америка», — отметил на видео певец.

Первый выпуск шоу Егора Крида «Такая история» вышел в августе 2019 года. В ежедневной передаче за пару минут певец успевает рассказать о событии, которое случилось в этот день в прошлом. Программа выходит на платформе «Яндекс.Эфир», где также можно посмотреть фильмы, сериалы, записи блогеров, прямые трансляции спортивных и культурных событий.

Видео: «Такая история»