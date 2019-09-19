Пермский депутат, который придумал покушение на себя, остался в СИЗО

Илья Кузьмин останется в СИЗО №1 Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат-коммунист Илья Кузьмин, которого подозревают в покушении на самого себя, останется в СИЗО еще на месяц. Решение вынес Ленинский районный суд Перми.

«Судом принято решение оставить подозреваемого под стражей до 25 октября», — cказал представитель суда. Илья Кузьмин находится в следственном изоляторе №1 Перми.

В феврале Кузьмин заявил, что на него было совершено покушение с применением огнестрельного оружия. В доказательство правдивости своих слов депутат прошел проверку на полиграфе. Позже Кузьмин был арестован Соликамским городским судом по ходатайству следствия. Ему предъявили обвинение в «заведомо ложном доносе с созданием искусственных доказательств и обвинением лица в совершении тяжкого преступления» (ч. 3 ст. 306 УК РФ).

В минувший вторник в Перми прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного депутата. В местном отделении КПРФ озвучили новую версию произошедшего с Кузьминым. По их словам, покушение на депутата якобы организовала его бывшая подруга Александра Остапчук. Исполнителю покушения, как считают коммунисты, девушка пообещала крупное денежное вознаграждение.