18 сентября 2019
17 сентября 2019

Пермский депутат, который придумал покушение на себя, остался в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, кузьмин илья
Илья Кузьмин останется в СИЗО №1Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат-коммунист Илья Кузьмин, которого подозревают в покушении на самого себя, останется в СИЗО еще на месяц. Решение вынес Ленинский районный суд Перми.

«Судом принято решение оставить подозреваемого под стражей до 25 октября», — cказал представитель суда. Илья Кузьмин находится в следственном изоляторе №1 Перми.

В феврале Кузьмин заявил, что на него было совершено покушение с применением огнестрельного оружия. В доказательство правдивости своих слов депутат прошел проверку на полиграфе. Позже Кузьмин был арестован Соликамским городским судом по ходатайству следствия. Ему предъявили обвинение в «заведомо ложном доносе с созданием искусственных доказательств и обвинением лица в совершении тяжкого преступления» (ч. 3 ст. 306 УК РФ).

В минувший вторник в Перми прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного депутата. В местном отделении КПРФ озвучили новую версию произошедшего с Кузьминым. По их словам, покушение на депутата якобы организовала его бывшая подруга Александра Остапчук. Исполнителю покушения, как считают коммунисты, девушка пообещала крупное денежное вознаграждение.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...