В Кремле прокомментировали стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

Дмитрий Песков считает, что Шнуров имеет право на собственное представление о досуге президента
Каждый поэт видит события по-своему и имеет на это полное право, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал стихотворение Сергея Шнурова о дне рождения Владимира Путина.
«Поэт имеет право на свое видение», — приводит слова Пескова «Газета.ру». Пресс-секретарю задали вопрос, похожи ли события из стихотворения Шнурова на реальный досуг Путина.
Как писало «URA.RU», музыкант Сергей Шнуров посвятил отдыху президента России стихотворение, в котором с иронией описал прогулку Путина по сибирскому лесу. Артист предположил, что президента и министра обороны Сергей Шойгу во время прогулки сопровождали съемочная группа, повар и сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО).