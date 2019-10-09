В Кремле прокомментировали стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков считает, что Шнуров имеет право на собственное представление о досуге президентаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждый поэт видит события по-своему и имеет на это полное право, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал стихотворение Сергея Шнурова о дне рождения Владимира Путина.

«Поэт имеет право на свое видение», — приводит слова Пескова «Газета.ру». Пресс-секретарю задали вопрос, похожи ли события из стихотворения Шнурова на реальный досуг Путина.

Как писало «URA.RU», музыкант Сергей Шнуров посвятил отдыху президента России стихотворение, в котором с иронией описал прогулку Путина по сибирскому лесу. Артист предположил, что президента и министра обороны Сергей Шойгу во время прогулки сопровождали съемочная группа, повар и сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО).

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