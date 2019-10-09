Шнуров посвятил стих отдыху Путина

Сергей Шнуров иронично высказался об окружении президента во время его отдыха в Сибири Фото: Илья Московец © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил отдыху президента РФ Владимира Путина стихотворение, в котором иронично описал прогулку главы государства по сибирскому лесу. Артист предположил, что во время отдыха президента сопровождал не только министр обороны, но и несколько офицеров, съемочная группа и сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО).

«Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошёл, с ним десяток офицеров, повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!» — написал Шнуров на своей странице в Instagram.

В понедельник, 7 октября, Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Как сообщили в пресс-службе Кремля, за несколько дней до этого он провел отдых в сибирском лесу в компании министра обороны Сергея Шойгу. «[Путин] гулял по сибирскому лесу, собирал грибы, за рулем внедорожника проехал по тайге», — говорится в сообщении. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказывал, что сам день рождения Путин провел в компании близких на природе.