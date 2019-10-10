Сенатор Чернецкий тайно поддержал одну из площадок под главный храм Екатеринбурга

Чернецкий впервые публично обозначил свою позицию по поводу площадки под храм Фото: официальный сайт Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Легендарный мэр Екатеринбурга, а ныне член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий впервые публично обозначил свою позицию по поводу площадки под храм Святой Екатерины в столице Урала.

Чернецкий скромно заметил, что не хотел бы «навязывать собственное мнение», но все же обозначил, какой вариант ему больше нравится. «Есть площадка, где потенциальный инвестор готов отдать ее под застройку, более того — построить [объект] за свой счет — это фактор несомненно положительный, — заявил экс-мэр Екатеринбурга. — Это счастье, что есть люди, которые готовы весьма дорогостоящий объект сделать за свой счет».

Сам референдум Чернецкий назвал «правильным решением», учитывая опыт других стран, а также Москвы, и выразил надежду, что первый в истории Екатеринбурга официальный опрос задаст традицию. «Когда в жизни нашего города или региона будут возникать вопросы, где мнение населения чрезвычайно важно, подобные инструменты должны использоваться, — сказал сенатор. — Такой политической культуры у нас пока не сформировано, но лиха беда начало».

Общегородской опрос по месту для нового храма пройдет 13 октября: горожанам предстоит проголосовать за один из двух вариантов. Участок земли на Горького, 17 принадлежит УГМК, которая является одним из инвесторов строительства храма, а место за Макаровским мостом арендует компания «Брусника».