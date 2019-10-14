Губернатор Текслер назначил челябинским медикам нового начальника

Алексей Текслер (в центре) утвердил министром здравоохранения Юрия Семенова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер официально назначил Юрия Семенова министром здравоохранения региона. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале деловой информации. Другим постановлением Текслер области лишил статуса врио главы ведомства Викторию Сахарову.

«Назначить Семенова Юрия Алексеевича министром здравоохранения Челябинской области. …Признать утратившим силу постановление губернатора Челябинской области от 23.09.2019 «О возложении исполнения обязанностей министра здравоохранения Челябинской области», — говорится в тексте документов.

Теперь Семенову придется разбираться с целой серией скандалов, которые произошли в медицине Южного Урала, главным образом из-за низких зарплат медиков. Задачи в рамках нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» ему были поставлены еще до того, как он стал полноправным министром.

Как заявил глава региона «URA.RU», в рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется запустить программу привлечения врачей сверх параметров, заложенных в федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Для компенсации дефицита медиков узких специальностей для Челябинской области сейчас ищут специалистов по всей стране.

В конце сентября губернатор отправил в отставку главу медицинского ведомства Сергея Приколотина. На время согласования кандидатуры главврача областного перинатального центра Юрия Семенова за отрасль временно отвечала первый замминистра Виктория Сахарова.